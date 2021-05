Tomasz Jędruchów będzie musiał opuścić Rosję. Był korespodentem TVP od kilku lat

Drugim powodem ma być niedawne niewpuszczenie do Polski Jewgienija Reszetniowa, reportera rosyjskiej telewizji państwowej. W marcu został on wpisany na listę osób niepożądanych na terytorium RP. Służby Kontrwywiadu Wojskowego wskazały, iż zbierał materiały na potrzeby rosyjskich działań dezinformacyjnych. Mężczyzna przez pięć lat nie będzie mógł wjechać do naszego kraju, a do strefy Schengen przez trzy.