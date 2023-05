Konrad Smuga o współpracy z Gabor: "Miałem z Viki problem na początku"

Konrad Smuga o współpracy z Viki Gabor

- Ja miałem z Viki problem na początku, bo wydawała mi się bardzo nieskupiona na tym, co robi – wspominał przed kamerą TVP. – Wydawało mi się, że ona jest w innym świecie. Ale jak ją lepiej poznałem, to zobaczyłem, że ona potrafi mieć wielowątkowe myślenie — jest po prostu inteligentna — stwierdził Smuga, który wrócił pamięcią do 17. edycji dziecięcej Eurowizji, organizowanej wówczas zresztą w Polsce.