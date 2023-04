Viki Gabor groziła strata słuchu. "Nie reagowała na żadne bodźce słuchowe"

- Gdy usłyszałam, że mają być tam dzieci migające, bo przekaz jest taki, żeby dzieci, które nie mogą słyszeć, widziały o czym Vika śpiewa, o czym jest przekaz "Superhero", to ja się w tym momencie po prostu rozpłakałam. Pani dyrektor zapytała o co chodzi, a ja nie mogłam słowa wykrztusić, ale wtedy opowiedziałam jej tę historię i mówię: "proszę zobaczyć, jaki to jest zbieg okoliczności" - wspomina mama 15-letniej gwiazdy.