Konflikt o TVP się zaostrzył. Co dalej z Maciejem Świrskim?

Wniosek będzie musiał przejść przez biuro Marszałka Sejmu, trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej itd. Droga wydaje się długa i skomplikowana. Czy tak będzie? - Uważam że tak de facto chodzi nie o to, by Macieja Świrskiego sprawnie osądzić, bo to długa perspektywa. Oczywiście, z pewnością na tym zależy wnioskodawcom, ale muszą być oni też realistami. A ten prawny realizm podpowiada nam, że w pierwszej kolejności chodzi o to, by go odsunąć od pełnienia obowiązków. To zadzieje się w chwili podjęcia uchwały Sejmu o postawienie przez Trybunałem Stanu – mówi WM dr Kamil Stępniak.