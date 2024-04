Oświadczenie TVP. Wypomniano szefowi KRRiT "zmianę stanowiska"

W piątek do Świrskiego trafiło przedsądowe wezwanie do zapłaty. Polskie Radio wskazało trzy dni na dokonanie wpłaty. Tego samego dnia podczas posiedzenia KRRiT podjął uchwały o przekazaniu kolejnych środków abonamentowych mazowieckiemu Radiu dla Ciebie i Radiu Poznań. Radio dla Ciebie otrzymało 694 350 zł, a Radio Poznań - 720 420 zł, przeznaczonych do wypłaty 15 kwietnia.