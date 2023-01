Talib z KRRiT. Maciej Świrski i jego obsesje

Zdaniem prof. Friszke Maciej Świrski popełnił też błąd wspierając pozew przeciw polskim badaczom Holokaustu: - Polska została pokazana jako kraj, w którym nie ma wolności wypowiedzi naukowej, a władze mieszają się do ustaleń historyków, co w świecie zachodnim jest rzeczą niedopuszczalną. Nad przeszłością trzeba dyskutować, ale nie można tego robić tak, jak robi to Świrski. On wali młotem, czego najlepszym przykładem jest to, co robi teraz w sprawie reportażu TVN. W Polsce może sobie tak walić, bo ma poparcie rządu PiS. Natomiast w świecie nie ma to żadnego przełożenia.