KRRiT zbadała "19.30". Mają trzynaście stron zastrzeżeń

Jak pisaliśmy, TVP żąda od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wypłaty środków z abonamentu. Chodzi o ponad 140 mln złotych plus odsetki. Doszło do tego, że na początku kwietnia tego roku TVP wysłała do Rady przedsądowe wezwanie do zapłaty tej wysokiej kwoty. W komunikacje podkreślono, że likwidator TVP, Daniel Gorgosz, spotkał się z "arogancją i brakiem reakcji Macieja Świrskiego, likwidatora TVP". Więcej o tym w tekście WP Wiadomości.