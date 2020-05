Reakcje artystów na koncert TVP "Dla Ciebie mamo". Zgłoszono sprawę na policję

"Jak widać: dystans zachowany, wszystkie reguły sanitarne, za które normalnie wlepia się mandaty, są zachowane. A może to tylko są "luźne zalecenia sanepidu", po których 99% branży rozrywkowej w PL leży? Bo jak Morawiecki idzie do knajpy i okazuje się, że jemu wolno łamać ustalone zasady, to może artyści TVP też mogą zasady łamać? Wszystkim innym wlepia się mandaty po 10 tysięcy złotych. Branża rozrywkowa, artyści, muzycy, ludzie od eventów są bez dochodów, bez pracy już od marca. Ale TVP ma inne zasady? Serio?" - napisała na Instagramie.

"Nie mamy dużego wyboru, bo dziś jest mało koncertów. Ci artyści, którzy nie występowali, to krytykują, a ci, którzy wystąpili, cieszą się, że mogli zagrać. Musimy patrzeć na swoją przyszłość i muzyczną i ekonomiczną.(...) Byliśmy zaproszeni przez Telewizję Polską, a my jako muzycy gramy i śpiewamy, jesteśmy dla publiczności. Jak ktoś nas zaprasza do TVP czy innej telewizji, to my nie patrzymy na to, co będzie, bo zazwyczaj wszystko było w porządku, więc na takie zaproszenie odpowiedzieliśmy pozytywnie " - powiedział w rozmowie z portalem plejada.pl.