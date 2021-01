Nie kryje oburzenia. "Końcówka sceny jest skandaliczna"

Serial poświęcony legendarnej poetce i autorce teksów wywołał sporo zamieszania. Krytycy są mocno podzieleni , Jacek Kurski chwali się oglądalnością , a niektórzy, jak Magda Umer czy Tomasz Raczek, nie kryją niesmaku . Widzowie wyłapali też kilka realizacyjnych wpadek , co jednak najwyraźniej nie odstrasza widzów. "Osiecka" to jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier sezonu. Wśród komentujących serial TVP znalazła się też Maja Frykowska, bohaterka skandalu sprzed lat, aktorka i co w tym przypadku najważniejsze: wnuczka Wojciecha Frykowskiego.

"Zainteresowanie moim dziadkiem Wojtkiem Frykowskim nieustająco rośnie. I wcale mnie to nie dziwi... Należał on niewątpliwie do ludzi mających bogatą osobowość, a koło takich nie da się przejść obojętnie. To barwne ptaki, które żyją, jak chcą. Sądzę, że niejeden mężczyzna chciał być taki jak on. Potwierdzają to wypowiedzi znanych artystów i ludzi, którzy naprawdę go znali" – zaczyna swój wpis Frykowska.