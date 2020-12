"Osiecka": Kolejna wersja paździerzowego pomnika

Świetnie te niuanse charakteru i fizyczności chwyta fantastyczna Eliza Rycembel w roli młodej Osieckiej, a przeistaczając się w swoją bohaterkę, dba, aby w pełnej krasie na ekranie zaprezentować te wszystkie sprzeczności młodego charakteru, które potem, po latach, doprowadzą i do ogromnego sukcesu i do zguby poetki.

Maryla Rodowicz: "Agnieszka Osiecka polubiłaby raperów Quebo czy Matę"

Problemy pojawiają się jednak na poziomie realizacyjnym. Niestety, dotyka to bardzo wielu produkcji historycznych, szczególnie w telewizji publicznej, która notorycznie myli "misję" z "dopracowaniem szczegółów" i zapomina odrobić lekcji zadawanych przez lepszych od siebie. Po premierach choćby "Bogów" Palkowskiego, "Ostatniej rodziny" Matuszyńskiego czy "Sztuki kochania" Sadowskiej wiemy doskonale, że można w Polsce realizować historyczne produkcje z biglem, dając widzom coś więcej niż tylko powrót do przeszłości i możliwość dopowiedzenia sobie tego, czego nie widać, za pomocą wyimków z własnej pamięci.

Aby to jednak było możliwe, ważne są szczegóły, odpowiednia kreacja świata przedstawionego. W "Osieckiej" natomiast niemal nietknięte ręką scenografa wydają się wnętrza Uniwersytetu Warszawskiego (stare aule na głównym kampusie) czy Pałacu Kultury, a to tylko dwa pierwsze z brzegu przykłady. Niby drobnostki, ale przez tego rodzaju uchybienia cały serial ogląda się jak sztampowe przejście przez główne wydarzenia z życia bohaterki, dość bezrefleksyjnie, bez jakiegoś głębszego planu i pomysłu.

Najlepsze historyczne produkcje można godzinami interpretować, odnosić do własnej wiedzy i doświadczenia, pokusić się o głębszą analizę. Tych kluczy szukamy, a nawet więcej – my ich już dzisiaj oczekujemy. Tymczasem choćby nie wiem jak przyjemnie patrzyło się na Elizę Rycembel czy Hłaskę w interpretacji Jędrzeja Hycnara, albo podszyte inteligenckim humorem wygłupy tych aktorskich geniuszy Cybulskiego i Kobieli (Oskar Borkowski i Marcin Bubółka), to i tak odnosi się wrażenie, że oglądamy kronikę, linearnie ułożone kalendarium, a nie spójną, mądrze zagospodarowaną historię wybitnej indywidualności.