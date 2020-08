"Osiecka" znowu się spóźni? TVP wiążę z serialem ogromne nadzieje

Premiera "Osieckiej" była wstępnie zaplanowana na wiosnę 2020 r. Później serial miał być hitem jesiennej ramówki. Jak podaje portal Press.pl, nad produkcją znowu zebrały się czarne chmury i nie ma co liczyć na premierę w tym roku.

Maryla Rodowicz: "Agnieszka Osiecka polubiłaby raperów Quebo czy Matę"

Serial o Agnieszce Osieckiej to jedna z najbardziej oczekiwanych, i szumnie zapowiadanych produkcji TVP. "Fascynująca biografia artystki zostanie przedstawiona w 13 odcinkach. Jej tłem będą artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów - od edukacji w komunistycznej szkole, przez studia na łódzkiej Szkole Filmowej, świat studenckich teatrzyków, aż po spektakularne sukcesy oraz porażki Osieckiej. Zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z nietrafionych życiowych wyborów" – pisano w oficjalnej zapowiedzi.

- W pewnym sensie jest to porównywalna produkcja do hitowej "Anny German" sprzed paru lat, którą oglądało ponad 6 mln widzów. Pamiętajmy jednak, że telewizja w ostatnich latach się rozhermetyzowała - jeśli "Osiecka" przyciągnie 3 mln oglądających, to będę z tego wyniku zadowolony – mówił Kurski na konferencji zapowiadającej jesienną ramówkę.