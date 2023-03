Kompletny niewypał? Widzowie bezpardonowo oceniają "True Love"

Programów randkowych w ramówkach telewizyjnych obecnie nie brakuje. Mamy coś dla osób zdecydowanych na małżeństwo, czyli "Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN, "Miłość jest ślepa" Netliksa i "Rolnik szuka żony" TVP. Jest też sporo formatów z młodymi, zabójczo atrakcyjnymi ludźmi, którzy poszukują raczej romansu i przygody. Do tej kategorii zależy "Love Island" Polsatu, "Hotel Paradise" TVN7 oraz show Netliksa "Too Hot Too Handle" czy "Love Never Lies".