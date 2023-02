"True Love". Zaskakujące wyznania uczestników. Nie chcieli tego ukrywać przed resztą

Skompletowana grupa próbowała się nieco lepiej poznać, gdy nagle rozległ się znajomy głos "Pana Lektora". Okazało się, że uczestnikom będzie towarzyszył głośnik, podobny do tego, który był elementem programu Netfliksa "Too Hot Too Handle". Po kurtuazyjnym przywitaniu ze znajomym głosem, bohaterowie szukający miłości przed kamerami popijali drinki, a panowie dzielili się między sobą spostrzeżeniami na temat pań.