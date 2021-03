"Komisarz mama": Paulina Chruściel przebojem wraca na ekran

"Komisarz mamę" łatwo zjechać, jeśli porównamy ją do takich produkcji, jak "Król" czy netfliksowe "W głębi lasu". Ale byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe, bo nowy serial Polsatu to zupełnie inny kaliber, który w swojej niszy wypada zaskakująco poprawnie.

Paulina Chruściel jako tytułowa komisarz mama Źródło: Materiały prasowe