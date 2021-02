Nowy serial "Komisarz Mama" od 3 marca w Polsacie

Maria to silna kobieta, matka czworga dzieci: nastoletnich Elizy (Julia Karpińska) i Juliusza (Maksymilian Balcerowski) oraz bliźniaków: Marcina i Leona (Kacper i Jakub Kustra). To właśnie na ich wychowaniu skupiała się przez ostatnie lata. Po rozstaniu z mężem postanawia znowu realizować się zawodowo. Powrotu do pracy nie ułatwia jej zbuntowany i cyniczny zespół. Podwładni nie doceniają jej zmysłu wnikliwej obserwacji i doświadczenia. Tymczasem zaskakujące metody śledcze okazują się wyjątkowo skuteczne. Maria jest świetnym psychologiem - wie, jak podejść bogatego fabrykanta, a jak mordercę. Wciela się w różne role, udaje ofiarę, czasem naiwną blondynkę. Wszystko po to, by zdobyć zaufanie rozmówców, a co za tym idzie materiały, które mogą przybliżyć ją do rozwiązania sprawy.