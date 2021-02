Paulina Chruściel wraca na ekrany. Jak odnalazła się w roli pani komisarz?

Rola Marii Matejko to powrót Pauliny Chruściel do głównej serialowej roli po dłuższej przerwie. Szczególnie zapadła widzom w pamięć w serialu "Singielka" , teraz jednak pokaże się z zupełnie innej strony. I nie tylko dlatego, że tym razem będzie grała pracującą mamę. Postać policjantki zafascynowała aktorkę.

- To, w jaki sposób Maria podchodzi do zagadek kryminalnych, w jaki sposób łączy fakty i tropy, jest absolutnie wyjątkowe. Łączy pełną empatii obserwację życia i ludzi i umiejętność dostrzegania niewidzialnych dla innych szczegółów. Jednocześnie wdaje się w przyjacielskie pogawędki z podejrzanymi i zagląda ludziom do lodówek i śmietników. Nie radzi sobie z internetem, łamie szpilki i nawet swoim podwładnym musi udowadniać, że ma rację– opowiada Paulina Chruściel.