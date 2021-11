Koleżanki komentują sytuację Barbary Kurdej-Szatan. "Widziałam dzisiaj zapłakaną Basię"

- Ja widziałam właśnie dzisiaj na korytarzu zapłakaną Basię i zapytałam się, dlaczego, no i ona mówi... Nie chcę jakby teraz opowiadać o tym, generalnie bierze się to z sytuacji, która się wokół niej rozpętała. Jej słowa zostały źle odebrane. No i ona też czuje taki smutek, że to zostało tak rozdmuchane, więc my ją po prostu wspierałyśmy. Ona powiedziała nam, że działała przecież w dobrej intencji. Nie chciała nic złego zrobić. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy dla niej - wyznała w rozmowie z portalem Gosia Andrzejewicz.