Kolejny kultowy program znika z TVP

Przypomnijmy, że "Magazyn Ekspresu Reporterów" w formule studyjnej nadawany był od 1999 r. Prowadzącym był Michał Olszański, który został głównym gospodarzem programu. Z widzami witała się także Marta Kielczyk. Latem 2020 r. Olszański został zwolniony - zastąpił go Mirosław Rogalski. W tym samym roku do programu dołączyła jako prowadząca Urszula Rogala. "Magazyn" nadawano w TVP2, potem w TVP1, by ostatecznie przenieść go do TVP3.