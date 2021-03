Kolejni aktorzy odchodzą z "M jak miłość". Zabraknie w serialu następnej pary

Serial "M jak miłość" nadawany jest nieprzerwanie od 2000 r. Wystąpiło w nim wielu znanych aktorów i aktorek, wyróżniono go kilkukrotnie Telekamerą "Tele Tygodnia". Do dziś gromadzi miliony przed telewizorami. Fani produkcji TVP zostają, ale obsada musi na przestrzeni lat się zmieniać.

W ostatnich odcinkach widzowie mogli zobaczyć, jak doszło do próby zabójstwa na ich ślubie. Pan młody został postrzelony i trafił do szpitala. "Super Express" dotarł do planów producentów odnośnie pary. Mają oni podjąć decyzję, że wyjeżdżają z Grabiny.