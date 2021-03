Zdjęcia do "M jak miłość" zostały przerwane

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele przedsiębiorstw musiało zawiesić swoją działalność. Rok temu teatry, kina i wszelkiego rodzaju placówki zostały zamknięte. Wstrzymano też prace na planach filmowych i serialach ze względu na zakaz gromadzenia się powyżej 50 osób, a od 24 marca powyżej dwóch. To znacząco wpłynęło na wszystkie produkcje tak lubiane przez Polaków. Wtedy przerwano po raz pierwszy place na planie " M jak miłość ".

Katarzyna Cichopek o pracy na planie "M jak Miłość"

- Musieliśmy na początku marca zrobić kilkudniową przerwę, by nie narażać naszych aktorów – mówi w rozmowie z tabloidem osoba z produkcji. - Sytuacja w kraju jest coraz poważniejsza, zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego zdecydowaliśmy o przerwie w zdjęciach. Wstępnie potrwa do połowy kwietnia. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja sprzed roku i uda nam się dotrzymać harmonogramu. Taka przerwa nie jest czymś nadzwyczajnym, co roku mniej więcej w tym okresie dajemy aktorom odpocząć.