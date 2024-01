Kolejne transfery do TVP. Anna Hałas i Anna Łubian-Halicka wracają na Woronicza

Dziennikarki Polsatu, Anna Łubian-Halicka i Anna Hałas przechodzą do Telewizji Polskiej, donosi jeden z branżowych portali. Niebawem pojawią się na antenie publicznej stacji, do której właściwie wracają po ośmiu latach przerwy. Trafią do redakcji programu "19:30".