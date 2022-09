Kolejne odwołanie w TVP. Człowiek Kurskiego stracił stanowisko

O kolejnych personalnych zmianach w TVP donosi portal Wirtualnemedia.pl. Stanowisko szefa TVP3 stracił we wtorek Paweł Gajewski, który z Kurskim zna się z Solidarnej Polski (Gajewski był szefem młodzieżówki i asystentem byłego prezesa TVP). To właśnie w strukturach politycznego ugrupowania Ziobry odwołany szef regionalnej telewizji robił karierę, zanim Jacek Kurski ściągnął go do publicznej telewizji w 2016 roku.