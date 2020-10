Kolejna gwiazda TVP komentuje bieżącą sytuację. Tomasz Wolny wspiera kobiety

Tomasz Wolny stanowczo zaznaczył, że aborcja to nie tylko sprawa kobiet, ale i mężczyzn: "Aborcja to nie tylko sprawa kobiet. W potężnej mierze to wina mężczyzn, a dokładniej kryzysu tego naszego męstwa. Decyzja o aborcji, to często niestety nie kwestia wyboru, ale jego braku. Bo gdy kobieta zostaje w tych tragicznych chwilach sama, opuszczona, zrozpaczona, wystraszona, bez perspektyw to jaki ma wybór?" - napisał.