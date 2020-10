Nie ukrywa, że jest wierząca. Odniosła się do wyroku ws. aborcji

Ida Nowakowska od jakiegoś czasu jest jedną z głównych gwiazd Telewizji Polskiej , w której od czasu rządów PiS zaszły poważne roszady personalne. Tancerka i prezenterka pojawiła się na fali tych zmian i promuje swoją twarzą wiele programów TVP ( "Dance dance dance" , "Pytanie na śniadanie" , "Ameryka da się lubić" ). Z tego powodu wielu nazywa ją pupilką Jacka Kurskiego . Nie jest też tajemnicą, że Nowakowska jest osobą wierzącą, o czym mówi publicznie, podkreślając swoje przywiązanie do nauki Kościoła.

Zapytana o stanowisko ws. ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który znosi legalność przesłanki embriopatologicznej do przerwania ciąży , ostrożnie odniosła się do sprawy.

Ida Nowakowska tłumaczy się z wpadki. "Dzięki Bogu, nie była to moja wina"

W rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post Ida Nowakowska najpierw zaapelowała do innych gwiazd, by zanim wypowiedzą się na temat zaostrzenia prawa do aborcji, najpierw "zdobyły wiedzę" i "wgłębiły się" w temat. Ona, choć unikała jednoznacznego stanowiska wobec głośnego orzeczenia Trybunału, zaznaczyła, że opowiada się przede wszystkim za ochroną życia.