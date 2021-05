Kobiety nie są dopuszczane do głosu? Tak wynika z analizy mediów

Nawet w temacie praw kobiet głosy mężczyzn były dominujące w TVP (ok. 70 proc.) i TVN (ok. 60 proc.), jedynie Polsat zachował równowagę (ok. 50 proc.). O zdrowiu, edukacji, kulturze, ekonomii, sprawach społecznych i obyczajowych również zdaniem polskich mediów lepiej znają się mężczyźni, którzy częściej są zapraszani do podzielenia się swoją opinią.