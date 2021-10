Kłótnia w TVP Info. Padły skandaliczne słowa

Gdy poseł powiedział do niej, by "nie patrzyła", Żukowska rzuciła do Sośnierza: – Ja wiem, że pan z syrenką też by spróbował. Było to nawiązanie do głośnego zdjęcia, na którym widać, jak Sośnierz łapie za pierś pomnik syrenki. Poseł najwyraźniej poczuł się urażony, bo chamsko odpowiedział: – Pani jest prymitywna i głupia, naprawdę.