Kłopoty w raju. Oliwia i Łukasz mają problem

Otóż Oliwia jest wierzącą katoliczką, a jej mąż deklaruje się jako osoba niewierząca. Jeśli chodzi o ślub kościelny, to Oliwia nie naciska i najwyraźniej na tej płaszczyźnie para doszła do konsensusu. Gorzej z chrztem.

- Jestem niewierzący i ślub kościelny nie jest mi do niczego potrzebny. Co do chrztu, to wychodzę z założenia, że jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B - wyznał Łukasz.