Kłeczek i Rachoń pod lupą KRRiT. Skargi za pyskówkę z posłem PO i debatę o orientacji Freddiego Mercury'ego

Ale to nie koniec skarg na programy Telewizji Polskiej. Widzów TVP1 oburzyła również sobotnia "Debacie o kinie w telewizji" tuż po projekcji filmu "Bohemian Rhapsody". W trakcie rozmowy prowadzonej przez Michała Rachonia rozmawiano głównie na temat orientacji seksualnej Freddiego Mercury'ego, kładąc nacisk na to, że artysta "nie obnosił się" ze swoim homoseksualizmem. Ponadto według ekspertów TVP muzyk tak naprawdę miał kochać tylko Mary Austin, bo to jej zapisał większość praw autorskich.