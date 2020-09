Klaudiusz Sevkovic obchodzi 50. urodziny. Co słychać u gwiazdora "Big Brothera"?

Klaudiusz Sevkovic dał się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w pierwszej polskiej edycji "Big Brothera". Program przyniósł mu nie tylko sympatię widzów, ale także możliwości, dzięki którym zaangażowany jest w kilka poważnych biznesów. I choć od emisji telewizyjnego show minęło 17 lat, to rozpoznawalny jest do dzisiaj. - Ludzie ciągle zaczepiają mnie na ulicy. I choć nie zawsze pamiętają, jak się nazywam, to dokładnie wiedzą, kim jestem - zdradził Klaudiusz Sevkovic w rozmowie z WP Gwiazdy dwa lata temu.