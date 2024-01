Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowała rozwód. Marcin ironicznie skomentował

Między Kingą a Marcinem nie układało się od początku. Kiedy spotkała go po raz pierwszy, zauroczyła się nim fizycznie. On z kolei zobaczył przed sobą "fajną dziewczynę", ale "nie poczuł tego 'wow'". Szybko zaczęli działać sobie na nerwy, kłócili się o byle co do tego stopnia, że ekspertka zaleciła im, aby nauczyli się milczeć w swoim towarzystwie. W finale Kinga chciała dać im jeszcze szansę, ale Marcin się nie zgodził. Potem, już poza kamerami, spotkali się znowu, ale nic trwałego nie zbudowali.