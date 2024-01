Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspierają WOŚP. Nietypowe aukcje bohaterów show TVN

Internauci licytują na WOŚP spacer i obiad z Kornelią i Markiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Podobną "ofertę" skierowali do swoich fanów jedyni "zwycięzcy" ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", czyli Kornelia i Marek, którzy do dziś pozostają w małżeństwie. Oni także oferują w ramach aukcji WOŚP wspólny obiad, kawę i spacer, tyle że po Bydgoszczy. Ich ofertę fani wycenili, póki co na niewiele ponad 1 100 zł.