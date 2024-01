Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięła rozwód. Tak wyglądała jej impreza

Na zdjęciu kilka osób ma na głowach czołówki. Skąd ten pomysł? Otóż gdy Marcin, jeszcze będąc z Kingą, nocował u niej w domu, korzystał w nocy z łazienki. Zapalił światło, co wydaje się dość oczywiste, niestety w tym przypadku było powodem do ataku gniewu ze strony dziewczyny. Te czołówki mają być puszczeniem oka i dowodem na to, że Kinga potrafi sama z siebie się śmiać. Pewnie widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy widzieli jej ataki, trudno w to uwierzyć, ale podczas imprezy wszyscy zdawali się mieć dobre nastroje.