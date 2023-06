Kinga Zapadka wydała pierwszy singiel. To jej terapia po nieszczęśliwym związku

- On być może potrzebuje kobiety, która będzie z nim bardziej kompatybilna. Może kobiety bardziej rozrywkowej, która częściej imprezuje, jest otwarta na świat bardzo mocno rozrywkowy. Ja chyba po prostu nie jestem dla niego. Nie rozumieliśmy swoich potrzeb. Ja gdzieś tam do końca dawałam temu szanse, ale Mateusz podejmował takie kroki, działania i decyzje, że choćbym bardzo chciała, to z uwagi na swoją dumę i kobiecą godność nie mogę z nim być - opowiadała w rozmowie z magazynem "Co za tydzień".