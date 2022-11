Kinga Zapadka pozuje w kusej bieliźnie. "Kwintesencja kobiecości"

- Ja nie jestem tu po to, żeby dojść do końca programu i żeby wygrać. Jestem po to, żeby stworzyć jakiś zarys relacji, gdzie mogę być kochana i dawać miłość - deklarowała Kinga Zapadka przed kamerami. Ostatecznie udało jej się nie tylko dojść do końca, ale i zdobyć serce Roberta Kochanka.