Kinga Rusin nie dała się sprowokować. W "Dzień Dobry TVN" milczała jak zaklęta

Kinga Rusin mocno zaskoczyła widzów, którzy liczyli, że w czasie trwania "Dzień Dobry TVN" dojdzie do jej kwiecistych oświadczeń. Niestety, prezenterka jak gdyby nigdy nic zajęła się wyłącznie swoją pracą. Ku naszemu rozczarowaniu, nie zająknęła się ani o TVP, ani o prywatnej imprezie u Beyonce.

Kinga Rusin zakończyła oscarowe wojaże w Los Angeles i wróciła do Polski wprost na plan poniedziałkowego wydania "Dzień Dobry TVN". Z pewnością wielu widzów liczyło, że na którymś etapie programu padnie jakiekolwiek nawiązanie do imprezy z Adele lub choćby komentarz do materiału "Wiadomości". Tym bardziej, że sama prezenterka sugerowała, jakoby na antenie TVN miało wydarzyć się coś, na co wszyscy czekamy.