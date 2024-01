Kim jest "przypadkowy przechodzień" z TVP? "To ustawka"

- To nie jest przypadkowy przechodzień. Jego wnuczka (nazwisko do wiad. red.) jest naczelną dziennikarką pisowskiej propagandy. Pracuje dla TVP Olsztyn w elbląskiej redakcji. On się wiele razy chwalił, że wnusia go nagrywa. Czysta ustawka. On gada na opozycję (dawną - red.), a popiera PiS. Rzygać się chce - stwierdził informator WP, który prosił o anonimowość.