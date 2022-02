Kim jest partnerka Piotra Kaszewiaka? Widzowie TVP mogą ją dobrze znać

O interwencyjnym programie telewizyjnym "Sprawa dla reportera" nie pisze się ostatnio zbyt dobrze. Pojawiły się nawet głosy, że produkcja prowadzona przez Elżbietę Jaworowicz stała się parodią samej siebie. Jeżeli już można natrafić na pozytywne wzmianki o niej, to są one przeważnie związane z adwokatem Piotrem Kaszewiakiem. Zasłynął on dwa lata temu tym, że w jednym z odcinków programu zdjął z ręki zegarek i przekazał go na licytację, która miała zebrać pieniądze na leczenie wówczas 5-letniej Oli, cierpiącej na zespół Aperta.