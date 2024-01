Kim jest Michał Gwardyński? Nowa gwiazda prawicowych mediów

Dziś jest studentem politologii na Uniwersytecie Warszawskim, choć istnieją wątpliwości co do jego obecnego uczelnianego statusu (cztery razy powtarzał trzeci rok studiów, ponoć pracuje nad licencjatem, poświęconym związkom piłki nożnej i polityki, ale nie może go skończyć, a tym bardziej obronić - co w niczym nie przeszkadza prawicowym mediom, żeby tytułować go "politologiem"). Był za to mocno zaangażowany w życie uczelni. Był członkiem Samorządu Studentów, pracował w komisji rewizyjnej.