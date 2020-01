Kilkoma komentarzami rozwiali wszelkie wątpliwości. Franek i Marietta wciąż razem

Marietta i Franek to para, która szybko stała się jedną z ulubionych wśród widzów "Love Island". Do pewnego momentu celebryci chętnie dzielili się wspólnym życiem, jednak nagle to ucichło, a różnym teoriom nie było końca. Para postanowiła w końcu uciąć plotki na swój temat.

Marietta i Franek wciąż są razem. (Instagram.com)

Choć Franek pojawił się w willi późno, Marietta dość szybko okazała mu swoje zainteresowanie. On też nie pozostawał jej dłużny. Fani "Love Island" początkowo byli zachwyceni tym duetem. Kiedy jednak program się skończył, a emocje lekko opadły, celebryci przestali pokazywać swoją miłość na każdym kroku, a ich instagramowe profile znowu stały się profilami dotyczącymi ich samych. Wśród internautów zawrzało, gdy Marietta nie spędzała z Rumakiem jego urodzin. Zwiastowana im wówczas koniec miłości.

Franek i Marietta dość długo powstrzymywali się od wypowiedzi na temat ich rzekomego rozstania. Wystarczyło jednak kilka komentarzy pod zdjęciem na Instagramie, by fani zostali wyprowadzeni z błędu. Wyraźnie poirytowany Rumak komentował zdjęcie ukochanej zasypując ją pytaniami, jakie on sam otrzymuje od obserwatorów. "Czemu Was tak mało z Frankiem?", "Gdzie Franek?", "Co sądzisz o zdjęciu Franka?", "Kiedy live z Frankiem?", "Jesteś jeszcze z Frankiem? - ironizował celebryta.