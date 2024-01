Kieran Culkin od lat żył w cieniu sławnego brata. Teraz to on wyrasta na największą gwiazdę

Na swoją wielką szansę czekał długo, ale smak sukcesu musi smakować wspaniale. Nawet jeśli nie ma w najbliższych planach spektakularnych tytułów, agenci i producenci nie rzucają mu się do stóp z jakimś kolejnym superbohaterskim tytułem albo komedią romantyczną, która pozwoli pokazać "inną twarz Kierana", to wszystko jest w porządku. Niech sobie wróci do domu, rozejrzy wokół, zerknie kątem oka na szpaler nagród i pomyśli, że to jest jego czas i zrobi z nim co tylko chce. Teraz już może.