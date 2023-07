Kiedyś gwiazda telewizji, dziś radna Warszawy. Anna Nehrebecka przepuściła majątek

Kiedyś scena, dziś polityka

Anna Nehrebecka od lat angażuje się w politykę. Kiedyś była członkinią Unii Wolności, a w 2010 r. związała się z Platformą Obywatelską. W tym samym roku po raz pierwszy ubiegała się o mandat radnej Warszawy, czym zresztą zajmuje się do dziś. Choć formalnie jest emerytką (korzysta z prawa do pobierania świadczeń), to nadal pracuje jako aktorka i radna. Taka aktywność przekłada się na konkretne zarobki.