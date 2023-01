Alicja Resich-Modlińska o emeryturze. Nie jest fanką tego tematu

- Jeżeli mogę, to chcę pracować. Emerytura w wieku lat sześćdziesięciu jest wymysłem głupim. Z radością prowadzę w Polsat News program "W bliskim planie" [program przeniesiono potem do Polsat Cafe - przyp. red.], który ma świetną oglądalność, szczególnie wśród młodego pokolenia, najwyraźniej ceniącego linearną, emocjonalną rozmowę z tzw. ciekawym człowiekiem.(...) Gdybym została nauczycielką, na co się zanosiło tuż po studiach, to byłabym zmęczona w wieku czterdziestu lat. Uczyłam, więc wiem, jaka to trudna praca. A więc błagam, niech pani nie robi ze mnie emerytki - wyznała w 2019 r. w rozmowie z serwisem gazeta.pl.