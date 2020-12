"Kevin sam w domu" bezkonkurencyjny. Znów przyciągnął rekordową widownię

W tym roku "Kevin…" był gościem w wielu domach w wigilijny czwartek, a następnie w bożonarodzeniowy piątek. Brawurowe starcie rezolutnego malca z dwoma zdesperowanymi włamywaczami oglądało 24 grudnia prawie 4 i pół miliona, a 25 grudnia – 2 miliony widzów. Stanowi to rekordowy wynik także w porównaniu z poprzednimi latami (w ubiegłym roku było to prawie 3,8 miliona widzów).

Jak co roku, 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, Polsat pokazał także kilka programów muzycznych typowo wigilijnych. W tym dwa premierowe koncerty tego dnia to: "Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II", będący zwieńczeniem przypadających w tym roku obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, i "Wielkie kolędowanie z Polsatem", zarejestrowane we wnętrzach sanktuarium w Mariańskim Porzeczu.