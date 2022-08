Kayah tłumaczy się z występu w Sopocie. Nie będzie go wspominać najlepiej

Top of the Top Festival trwa w Operze Leśnej w najlepsze. Jak zawsze do Sopotu zjechała plejada gwiazd polskiej sceny – od weteranów po młodych wykonawców, którzy podbijają serca widowni. Słowem, jak sama nazwa wskazuje – najlepsi z najlepszych. Festiwalowa widownia zebrała się nie tylko w operze, ale i przed telewizorami.