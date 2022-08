Top of the Top Sopot Festival 2022. Panasewicz poległ, Cugowski zachwycił. Koncert uratował jeszcze kto inny

We wtorek 16 sierpnia 2022 r. wystartował Top of the Top Sopot Festival. Koncert otwierający imprezę nazwano "You are the Champions. Przeboje po horyzont". Prowadzący tłumaczyli, że jest on dedykowany bohaterom, który walczyli z pandemią oraz tym oferującym swoją pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom. W mojej ocenie, pomijając kilka małych wpadek, był to wyjątkowo udany start tej imprezy. A dlaczego? Już tłumaczę.