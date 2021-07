Katarzyna Werner: "To politycy zepsuli mój zawód i mam im to za złe"

Katarzyna Werner na ekranach telewizorów gościła ponad 20 lat. Dziennikarską karierę zaczynała w regionalnym ośrodku TVP, jednak to ze stacją TVN24 na dobre związała swoje późniejsze zawodowe losy. W 2008 roku przeszła do informacyjnego kanału TVN, zostając jedną z twarzy porannego programu "Wstajesz i wiesz". Wciąż zatrudniona jest w stacji, choć od prawie trzech lat nie pojawia się na wizji. Werner korzysta z urlopu wychowawczego i robi to w niestandardowy sposób. Jesienią 2019 roku wyjechała z rodziną na Zanzibar, gdzie żyje i pracuje. Telewizję zamieniła na turystyczny biznes. Dziś wraz z mężem na co dzień zajmuje się prowadzeniem hotelu.