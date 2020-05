Katarzyna Stoparczyk odchodzi z Trójki. "Nie mogę legitymizować tego, co z naszego ukochanego radia pozostało"

"Dzisiaj rano nie było 'Zagadkowej niedzieli'. Nie było nawet jej skrótu. I nie będzie. Tak jak premierowych odcinków moich ukochanych 'Dzieci wiedzą lepiej'. Tak jak w żadną już(?) sobotę nowych odcinków audycji 'Myślidziecka 3/5/7'. (...) Ja te dwa ostatnie poranki po prostu przespałam. Bo nie miałam siły na nic więcej. Bo od wielu dni czuję potworną wściekłość. Ale czuję też smutek i żal za czymś, co było naszym wspólnym domem. (...) Znikam z anteny. Tak jak i większość moich Kolegów. Bo nie chcę, nie mogę, legitymizować tego co z naszego ukochanego radia pozostało.(...) Myślałam o tym wszystkim, co zrujnowało nasz wspólny radiowy świat. Deszcz spływał po policzkach i dopiero po chwili uświadomiłam sobie, że przecież deszcz nigdy nie był tak słony".

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

"Dzisiaj wiem jedno, to w Was Słuchaczach jest potężna moc. Było to widać w piątek, kiedy zabrakło Listy Programu 3, ale nie zabrakło Was. To Wy niesiecie nadzieję. I z tą nadzieją jeszcze przez moment pozostanę, ciesząc się, że mamy choć tutaj, w tej wirtualnej przestrzeni, wspólne miejsce i czas. Bądźcie z nami. Zawsze było to ważne, ale dzisiaj jak nigdy wcześniej jesteście tlenem w tym potwornym zawirowaniu i politycznym smogu".