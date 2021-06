Katarzyna Kolenda-Zaleska przerwała wywiad z politykiem. "Obrażał LGBT"

Do kontrowersyjnej rozmowy Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z wiceministrem Jackiem Żalkiem z Porozumienia Jarosława Gowina doszło w zeszłym roku na antenie TVN24. W pewnym momencie Żalek zaczął dopytywać prowadzącą, "co to jest to LTGB?". - No to są wszyscy ludzie, homoseksualiści… - zaczęła tłumaczyć Kolenda-Zaleska, co szczerze rozbawiło konserwatywnego polityka.