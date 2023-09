Katarzyna Kant-Wysocka wygrała w "Milionerach". Doświadczyła ludzkiej zawiści

Katarzyna Kant-Wysocka była trzecią w historii polskiej edycji zwyciężczynią "Milionerów". Zgłaszając się do programu, dobrze wiedziała, na co wyda ewentualną wygraną. Zaraz po emisji, w kolejce do niej, zaczęli się ustawiać różni potrzebujący. Uczestniczka show usłyszała pod swoim adresem wiele przykrych słów.