Napisał do niej "amerykański żołnierz". Polska "milionerka" wrzuciła zdjęcie do wyszukiwarki

Sierżant Patrick Johnatan

"Muszę przyznać, że jesteś bardzo miłą kobietą. Lubię cię i wierzę, że nasze spotkanie nie było przypadkiem czy przypadkiem, ale zostało to Bóg przez Boga przygotowany" - czyta w swojej skrzynce na serwisie Linkedin Katarzyna. Jest to oczywiście karkołomnie przetłumaczony tekst przez jeden z wielu internetowych translatorów. Adresatka nie potrzebuje żadnych dowodów na to, że pisze do niej oszust, ale z ciekawości wrzuca jego profilowe zdjęcie do wyszukiwarki obrazów w Google. Po kilku sekundach wiadomo, że fotografia przedstawia niemieckiego muzyka Uwe Hubertusa, popularnego w latach 80, który na pewno nie wie, że może łamać serca nieświadomych Polek. Nadawca jednak podaje się za sierżanta Patricka Johnatana, amerykańskiego żołnierza, samotnego ojca nastolatka.